Investitie strategica in rafinaria Vega Ploiesti; s-au alocat 4,2 milioane dolari

Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a finalizat recent o investitie de 4,2 milioane USD, in modernizarea Instalatiei de Distilare in Vid (DV) din cadrul rafinariei Vega Ploiesti. Proiectul va contribui la imbunatatirea proceselor operationale si va avea, de asemenea, un impact pozitiv in ceea ce priveste cresterea gradului de protectie a mediului inconjurator."Proiectul de modernizare a vizat imbunatatirea randamentelor de productie din Instalatia DV, ... citeste toata stirea