Lucru pe modul "langsam-langsam" (incet-incet- in limba germana), ba chiar... taras-grapis... pe santierul de pe bulevard unde luni, deh, CA LUNEA, am gasit in toiul actiunii numai vreo 6-7 municitori.Saracii isi faceau treaba in arsita, praf, bolovanis, ca pe santier... dar si-n duhoarea insuportabila ce emana din escrementele ciorilor care in zori si pe ... citeste toata stirea