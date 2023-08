Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a postat in sectiunea Transparenta Institutionala de pe site-ul institutiei un proiect de Hotarare pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume cultivate in spatii protejate pentru perioada 2023 - 2024 si pentru modificarea art.8 din Hotarare Guvernului nr.1569/2022 privind aprobarea programului de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru anul 2023.Programul prevede ca legumicultorii care infiinteaza in ... citeste toata stirea