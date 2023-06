Faina initiativa: Piata Unirii din Oradea va gazdui in fiecare zi de sambata un targ al producatorilor locali, de unde oradenii isi vor putea achizitiona produse traditionale, prima editie urmand sa aiba loc in 15 iulie. Piata volanta va fi organizata in cadrul unui parteneriat incheiat intre Primaria Oradea, Consiliul Judetean Bihor, administratiile publice locale din municipiile Beius si Marghita, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Agentia de Dezvoltare Durabila Bihor, Asociatia pentru ... citeste toata stirea