In semestrul I 2023, in judetul Prahova, s-au eliberat numai 552 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 31,1% fata de semestrul I 2022.Potrivit DJS Prahova, autorizatiile eliberate pentru cladiri rezidentiale din judetul Prahova, in semestrul I 2023, detin o pondere de 3,2% din totalul autorizatiilor pentru cladiri rezidentiale din Romania, ceea ce ne ... citeste toata stirea