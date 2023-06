Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a afisat pe site-ul propriu, in sectiunea "Transparenta Decizionala", un proiect de Ordonanta de Urgenta, prin care se propune limitarea adaosurilor comerciale practicate in procesarea si comercializarea unor produse alimentare esentiale, cu scopul stoparii cresterii preturilor pentru aceste categorii de produse.Potrivit prevederilor actului normativ, pentru o perioada de 3 luni, cotele de adaos comercial pentru produsele alimentare prevazute in ... citeste toata stirea