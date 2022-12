Proiect Prahova Business de Ziua Nationala - Afaceri 100% prahovene: IAT GLOBAL

Astazi, de Ziua Nationala a Romaniei, Prahova Business va prezinta reusitele catorva afaceri 100% prahovene, care s-au impus in domeniul lor de activitate prin munca, solutii inovative, seriozitate si viziune.IAT Engineering & Design este o companie cu capital privat, fondata in 2010, cu misiunea de a deveni o lider in domeniul ingineriei de proiect in Romania, prin identificarea permanenta a cerintelor clientilor si furnizarea celor mai bune solutii care sa raspunda acestor cerinte. ... citeste toata stirea