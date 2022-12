Proiect Prahova Business de Ziua Nationala - Afaceri 100% prahovene: PECEF TEHNICA

Astazi, de Ziua Nationala a Romaniei, Prahova Business va prezinta reusitele catorva afaceri 100% prahovene, care s-au impus in domeniul lor de activitate prin munca, solutii inovative, seriozitate si viziune.Firma Pecef Tehnica s-a infiintat in anul 1996, de catre sotii Doina si Florin Perghel (in foto, la Gala Premiilor Constantin Brancoveanu, gazduita de Ateneul Roman, la mijloc fiind Nawaf Salameh, fondatorul Alexandrion Group Romania) ca un centru mic de service, in prezent avand doua ... citeste toata stirea