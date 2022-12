Proiect Prahova Business de Ziua Nationala - Afaceri 100% prahovene: PLATINUM DENT

Astazi, de Ziua Nationala a Romaniei, Prahova Business va prezinta reusitele catorva afaceri 100% prahovene, care s-au impus in domeniul lor de activitate prin munca, solutii inovative, seriozitate si viziune.Povestea PLATINUM DENT a inceput din pasiune pentru stomatologie si din dorinta de a veni cu un concept medical cu totul nou in Prahova, acela de clinica stomatologica specializata.Am pus astfel bazele unei clinici stomatologice complete, in care munca se face in echipa, responsabil, ... citeste toata stirea