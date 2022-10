Purtatorul de cuvant al Guvernului: "Pentru aceasta iarna avem la acest moment tot ce ne trebuie"

Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului: "Exista, la acest moment, o prevedere in vigoare, care genereaza nevoia de a avea pana in noiembrie 85% stocuri de gaze, spre exemplu, si avem deja o medie europeana care se apropie in unele cazuri, cum e si situatia Romaniei, chiar depaseste aceasta cota. Discutia legata de modul in care suntem pregatiti pentru aceasta iarna in Romania, cel putin, este una deja inchisa, pentru ca avem la acest moment tot ce ne trebuie: si capacitate de ... citeste toata stirea