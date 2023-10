"In urma controalelor efectuate la cele trei rafinarii din arealul Municipiului Ploiesti demarate ca urmare a numeroaselor sesizari privind disconfortul olfactiv resimtit in ultima perioada de locuitorii orasului, Garda de Mediu Prahova a aplicat operatorilor care administreaza rafinariile sanctiuni contraventionale in cuantum total de 130.000 lei in conformitate cu prevederile Legii 104/ 2011 privind calitatea aerului si a OUG 195/2005 privind protectia mediului.Sanctiunile au fost aplicate ... citeste toata stirea