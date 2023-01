ROCKWOOL - locul 16 in topul celor mai sustenabile companii din lume

ROCKWOOL ocupa locul 16 in topul celor mai sustenabile 100 de companii din lume. De asemenea, prestigiosul clasament de sustenabilitate Corporate Knights Global 100 plaseaza ROCKWOOL pe locul 1 la nivel global in topul companiilor de produse pentru constructii.In clasamentul de sustenabilitate Global 100 din acest an al Corporate Knights, ROCKWOOL (care detine o capacitate de productie in judetul Prahova, la Aricestii Rahtivani) este recunoscuta ca una dintre cele mai sustenabile companii din ... citeste toata stirea