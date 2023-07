Compania Romgaz a numit-o la conducerea filialei Romgaz Black Sea Ltd. pe Diana-Andreea Lupu, doctor-inginer in domeniul petrol si gaze, cu studii de specialitate la facultatile din Sibiu si Ploiesti. La Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti a sustinut, in urma cu doi ani, teza de doctorat cu tema ''Contributii privind stimularea afluxului de gaze naturale in sondele cu dificultati tehnologice, prin reabilitarea sistemului zacamant-sonda''.Diana Lupu (foto: Linkedin) l-a inlocuit in functie ... citeste toata stirea