S-A DAT VOTUL pentru Modificarile la Ordonanta pe Energie

Premierul Nicola-Ionel Ciuca- cum vor plati romanii ennergia electrica: "Principalul obiectiv pe care il avem in vedere este protejarea consumatorilor in aceasta perioada dificila.Modificarile la Ordonanta pe energie au fost votate astazi de plenul Camerei Deputatilor, iar proiectul legislativ merge spre promulgare.Astfel, am reusit sa mentinem neschimbate tarifele plafonate si compensate la electricitate si gaz. Pentru consumatorii casnici, tarifele raman nemodificate: 0,68 lei/kWh ori 0, ... citeste toata stirea