S-o face... "verde-padure" in Parcul Municipal Vest. Si parcul si... Ploiestii musai sa renasca!

Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ca demareaza un amplu proiect prin care se va realiza o padure miniaturala in cadrul Parcului Municipal Vest.Proiectul ,,Plantarea si completarea spatiilor verzi din Parcul Municipal Vest si realizarea unei paduri miniaturale" este derulat de catre municipalitatea ploiesteana in colaborare cu Asociatia Padurea Copiilor, in baza unui Acord de parteneriat, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 568/03.11.2022. Protocolul de colaborare ... citeste toata stirea