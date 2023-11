SARBATORITA ZILEI, in Prahova: Biserica "Intrarea in biserica a Maicii Domnului" (Cod LMI : PH-II-m-B-16792) - Tohani. A fost construita in 1816. Astazi, uitata de lume, este doar capela de cimitir.In sine, o fila de istorie...La aceasta bisericuta si la primarie, a avut loc la 28.10.1931 nunta secreta a principelui Nicolae, fratele lui Carol al II-lea, cu frumoasa Ioana Doletti. Principale si-a pierdut drepturile regale, dar Ioana si mosia de la Tohani au ramas pasiunea lui pana in ultima ... citeste toata stirea