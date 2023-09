Rompetrol, in parteneriat cu Primaria Comunei Blejoi, sprijina copiii in noul an scolar prin amenajarea unui spatiu de invatare in curtea scolii, sali de lectura noi si donatii de carti, manuale si table de sah pentru studiul sportului mintii incepand cu anul academic 2023."Scoala din Gradina" este un spatiu educativ in aer liber in curtea Scolii Gimnaziale Radu Tudoran, cu o suprafata totala de peste 300 m2, dedicat celor 242 de elevi si cadre didactice din comuna Blejoi, unde se pot ... citeste toata stirea