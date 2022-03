Se lanseaza programul NOUA CASA 2022

Programul NOUA CASA 2022, care ofera romanilor acces la locuinte moderne, stimulandu-se in acelasi timp si sectorul constructiilor, devine operational astazi, cu un plafon de garantare pentru anul 2022 aprobat de Guvernul Romaniei la valoarea de 1.5 miliarde de lei.Dosarele primilor beneficiari pot fi incarcate in aplicatia programului incepand cu ora 10, iar persoanele eligibile care doresc sa se inscrie in program pot gasi informatii suplimentare privind conditiile de participare, ... citeste toata stirea