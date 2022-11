Societate de colectare si depozitare deseuri periculoase din Prahova, amendata de Garda de Mediu

"In urma incendiului produs la o societate cu activitatea de colectare si depozitare deseuri periculoase din localitatea Albesti Paleologu, Garda de Mediu Prahova a sanctionat operatorul cu amenda contraventionala in valoare de 60.000 lei si sistarea activitatii pentru incalcarea legislatiei de mediu .In urma verificarilor, comisarii de mediu au constatat pe amplasamentul societatii existenta unui stoc de deseuri periculoase ce depasea capacitatea temporara de stocare autorizata.Astfel, pe ... citeste toata stirea