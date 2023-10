"Programele Microindustrializare si Comert & Servicii au procedurile de implementare publicate in Monitorul Oficial", a anuntat azi ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea.Programul de Microindustrializare are drept obiectiv sustinerea productiei interne, promovarea conceptului ' "Fabricat in Romania" si cresterea competitivitatii IMM-urilor.Programul Comert & Servicii sustine dezvoltarea IMM-urilor care activeaza in sectorul de comercializare a produselor si serviciilor de piata si are ... citeste toata stirea