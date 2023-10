Consiliul Judetean Prahova a adoptat, in cadrul sedintei extraordinare de marti 17 octombrie, proiectul care da "UNDA VERDE" infiintarii unui nou drum judetean in Prahova.Initiativa se refera la drumul care face legatura intre Paulesti (DN1) si DJ101I (drumul spre satul Buda, din comuna Aricestii Rahtivani).Noul drum judetean va facilita legatura intre localitatile Paulesti si Aricestii Rahtivani, urmand sa fie amenajat in prelungirea DJ155, de la DN1 si DJ101 Centura de Vest a Ploiestiului ... citeste toata stirea