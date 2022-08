Una dintre cele mai vechi fabrici din Ploiesti, scoasa la vanzare pentru 2,9 milioane de euro

Una dintre cele mai mai vechi fabrici din Ploiesti este scoasa la vanzare pentru un pret de 2,9 milioane de euro, care include marca si patentele, dar si un teren de 26.525 metri patrati si cladiri cu o suprafata de 11.390 de metri patrati.Este vorba despre fosta fabrica de echipamente de masura Amplo Ploiesti, o societate comerciala pe actiuni, cu capital integral privat si cu o exeperienta de peste 50 de ani in domeniul sau de activitate."Societatea are sediul in Ploiesti, la 200 de metri ... citeste toata stirea