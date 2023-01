VESTE BUNA: Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in 2023

Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost postat, la finele saptamanii trecute, in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.Prin acest act normativ se vor asigura conditiile pentru acordarea si in acest an a ajutorului de stat fermierilor, prin reducerea accizei pentru motorina utilizata in agricultura."Am alocat pentru ... citeste toata stirea