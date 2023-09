HIDRO Prahova S.A. informeaza ca a semnat, in data de 08.08.2023, contractul de lucrari intitulat PH-CL-06, "Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in Urlati, Mizil, Albesti-Paleologu si Tomsani" si a anuntat Ordinul de incepere al lucrarilor in toate localitatile simultan in data de 21 Septembrie 2023.Contractul este inclus in "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020", proiect cofinantat din Fondul European ... citeste toata stirea