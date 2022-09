ZF: OMV Petrom cheama in judecata ANRM si Conpet pentru anularea in parte a unor decizii privind tarifele de transport

Compania OMV Petrom a formulat o cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) si Conpet Ploiesti, transportator de titei detinut de statul roman, prin care a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna anularea in parte a unor decizii."Anularea in parte a art. 1 din Ordinul A.N.R.M. nr. 229/2021 in privinta tarifelor stabilite in Anexa 1 si Anexa 3 si, in mod corespunzator, a Anexelor 1 si 3 ale Ordinului 229/2021 ... citeste toata stirea