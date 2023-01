15 Ianuarie: Moment poetic, elevi, oficialitati, flori la bustului lui Eminescu. Ploiestenii, cu spatele la statuie, cu fata si sufletul catre APATIE

Ziua Culturii Nationale este marcata, in fiecare an, in 15 ianuarie, data la care, in 1850, s-a nascut marele poet Mihai Eminescu, Luceafarul Poeziei Nationale, al carui geniu creator a influentat esential devenirea noastra spirituala si culturala, dar si simtireai trairea, intru credinta, dragoste, frumos.La bustul poetului Mihai Eminescu, amplasat in Centrul civic al Ploiestilor nostru, a avut loc, astazi, la ceas de sarbatoare, un moment poetic, in finalul caruia, in semn de pretuire fata ... citeste toata stirea