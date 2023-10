In aceasta dimineata, soarele nu s-arata la fata... Iarna l-a dat la o parte, doar sa-si joacea sa carte, cam grabita, ce sa zic? Si-uite ca a nins un pic! La ora 8.00, sus, la Vf Omu, vantul batea in rafale cu de de 80-100 km/h si stratul de nea albise totul pe platou...Potrivit meteorologului Sergiu Olteanu de la Statia Meteo de la Vf Omu, in jurul orei 10, temperatura acolo, sus era de -9 ... citeste toata stirea