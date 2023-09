Jucatoarea Ana Bogdan, nascuta la Sinaia, a castigat azi turneul WTA 125 de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 7-5, 6-1.Cotata a doua favorita a turneului, Ana Bogdan, componenta a echipei Romaniei de Billie Jean King Cup si ocupanta a locului 71 in ierarhia mondiala, a obtinut victoria dupa o ora si 53 de minute.Schmiedlova (29 ani, 58 WTA), principala favorita, are ... citeste toata stirea