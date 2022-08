Atmosfera unica in tribune si victorie dulce a Petrolului in cel mai vechi derby al Romaniei: 1-0 cu Rapid Bucuresti

Seara perfecta pentru iubitorii echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, care a invins cu 1-0 (1-0) pe Rapid Bucuresti, in derby-ul rundei cu numarul 5 din Superliga, fanii "lupilor" creand o atmosfera sud-americana in tribunele umplute pana la refuz ale arenei "Ilie Oana". Unicul gol al meciului a fost reusit de catre Gicu Grozav, care a profitat de o gafa impardonabila a mult laudatului portar rapidist Horatiu Moldovan.Dupa numai trei minute de joc, in tribune s-a creat o atmosfera extrem de ... citeste toata stirea