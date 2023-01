Baschet / CSM Petrolul Ploiesti, prima aparitie oficiala in 2023 in Sala Olimpia

CSM Petrolul Ploiesti debuteaza in forta in 2023, cu doua meciuri pe cat de importante, pe atat de dificile, programate in prima saptamana a anului! Maine, baietii pregatiti de Mihai Popa primesc, de la ora 18.00, in Sala "Olimpia", vizita celor de la CS Municipal Targu Mures, pentru ca, sambata, sa se deplaseze pe terenul campioanei "U"-BT Cluj-Napoca.Partida cu muresenii este, evident, cea mai abordabila dintre confruntari si poate reprezenta un pas imens spre grupa 1-10 a Fazei secunde a ... citeste toata stirea