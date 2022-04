Biserica in stil beaux-arts cu inflexiuni eclectice, intr-un sat prahovean. Poarta marca unui celebru arhitect parizian

Oare cati prahoveni o stiu? Oare cati ii cunosc istoria, cati o apreciaza?!?! Ca doar te declara "cu gura pana la urcehi" numai, PATRIOT e cam "egal cu zero", cum zice o vorba... PATRIOT inseamna sa-ti cunosti si sa-ti respecti valorile, credinta, limba, adevarul...Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Cod LMI : PH-II-m-A-16540) in Manesti, judetul Prahova. A fost zidita, in perioada 1892-1898, cu cheltuiala generalului Theodor C. Vacarescu (1842-1914).Ceea ce astrage in mod deosebit ... citeste toata stirea