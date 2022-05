Bogdan Petre, argint la Cupa Europeana de Judo pentru Cadeti U18

Bogdan Petre, judoka legitimat la CSM-CFR-CSS Ploiesti a obtinut, in acest weekend, medalia de argint, in Sala Polivalenta din Bucuresti, la Cupa Europeana de Judo pentru Cadeti - "U18", competitie ce puncteaza in clasamentul mondial al acestei categorii de varsta.Bogdan Petre a reusit victorii la Stefan Kovinic (Muntenegru) si la Mateja Borojevic (Serbia) in primele doua tururi, apoi s-a impus in semifinala in fata romanului Darius Georgescu, dar a pierdut in finala lupta cu turcul Recep ... citeste toata stirea