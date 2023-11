Muzeul Judetean de Arta Prahova "Ion Ionescu-Quintus" organizeaza miercuri, 8 noiembrie 2023, ora 17.00, la sediul muzeului din Ploiesti, B-dul Independentei nr. 1 lansarea cartii:Brancusi, dePavel SusaraO aparitie editorial-EVENIMENT. In cel mai profund sens.Autorul, despre carte:Studiul-eseu Brancusi urmareste nasterea si evolutia operei Brancusiene intr-un dublu context: pe de o parte, in mediul de formare din Romania, din care sculptura a lipsit cu totul pana in a doua jumatate a ... citeste toata stirea