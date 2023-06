Creasta Bucsa, in Masivul Bucegi. "Inundata" de feeria bujorilor de munte care an de an, in miez de iunie, face senzatie pe creste...Culoare, farmec, bucurie... darul naturii pentru noi toti! Si... dac-am incerca, macar, sa iubim si sa respectam mult mai mult, de fapt asa cum s-ar cadea, aceste frumuseti, aceste minunatii cene-au fost harazite...Muntii Prahovei: un rai, o binecuvantare!Bujorul de munte este una din cele mai rare plante ale muntilor. Originar din zona Balcanilor, in ... citeste toata stirea