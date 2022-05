Campioni cu repetitie! CSM Ploiesti ramane campioana nationala la baschet U13!

Echipa de baschet "U13" a CSM Ploiesti a cucerit, pentru al doilea an la rand, titlul de campioana nationala, dupa ce a castigat, cu 95-70 (26-21, 19-17, 34-14, 16-18), ultimul act al Turneului Final desfasurat in Sala Sporturilor Olimpia.Echipa pregatita de Ionut Ivan a reusit 23 de victorii in tot atatea partide disputate, cea mai... stransa fiind cea din semifinala de ieri, cu ACS Dan Dacian Bucuresti, obtinuta la 15 puncte.Eroii victoriei de astazi au fost: Roberto Sandulescu (30 ... citeste toata stirea