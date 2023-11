"MISTER CSO...TACTICA, STRATEGIE SI INDICAEsII!!!Precum un profesor la catedra, Domnul Iulius Margarit... implementeaza jucatorilor nostri atitudinea de invingator cu indicatii utilte pentru a aduce inca o data,victoria in palmaresul nostru... lucru care se va materializa cu o victorie mult asteptata in tabara suporterilor CSO!!!Multumim, domnule profesor!!!FORZA CSO VALENII DE MUNTE"Cand suporterii si tot sufletul unui club sportiv vorbesc ASA despre DOMNUL ANTRENOR si... nu in zadar ... citeste toata stirea