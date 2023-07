Cand ti se pare prea departe sau... prea greu de ajuns la mare, cand vrei sa simmti distractia la maxim, in siguranta si cu toti prietenii, ai... LITORALUL DE ACASA...Hi, hi, hi... Cine are LITORALUL DE ACASA! Si e accesibil (deloc prea departe!) si pentru ploiesteni (ba chiar vin aici si familii din Bucuresti, Ilfov sau Arges!): Complexul Turistic de Natatie Targoviste. O incantare! Pe care... ... citeste toata stirea