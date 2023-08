Ilie Oana s-a nascut la 16 august 1918, fiind supranumit "Americanul" deoarece locul sau de nastere a fost in portul Indiana din parinti romani care au emigrat din Transilvania inainte de izbucnirea Primului Razboi Mondial.In 1921, parintii sai s-au mutat inapoi in patria lor, stabilindu-se la Sibiu dupa Unirea Transilvaniei cu Romania din 1918.Sportivul al carui nume il poarta azi stadionul Clubului de Fotbal Petrolul si-a inceput cariera de fotbalist in 1935 cu echipa locala Soimii Sibiu ... citeste toata stirea