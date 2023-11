Sunteti invitati cu tot dragul sambata, 25 noiembrie 2023, la "MY DARLING ELIZA", adaptare dupa "Pygmalion" de George Bernard Shaw! One Woman Show-ul este prezentat in cadrul Galelor Teatrului Studentesc "SERI IN LUMEA THALIEI" de Bianca Hanu, actrita a Teatrului Studentesc "MOFT" al Casei de Cultura a Studentilor Ploiesti.Eliza Doolittle este o tanara care isi castiga existenta vanzand flori pe strada. Accentul stricat si pronuntia defectuoasa a fetei, atrag atentia unui trecator - ... citeste toata stirea