CSM Petrolul Ploiesti, a treia victorie consecutiva in Sala Olimpia

CSM Petrolul Ploiesti a urcat pe locul 5 al clasamentului Ligii Nationale de Baschet msculin, dupa ce a reusit, miercuri seara, cea de-a treia victorie consecutiva in "Sala "Olimpia" in acest an, 86-81 (26-12, 17-28, 30-11, 13-30) cu CS Municipal Galati. Succesul a venit in conditiile in care antrenorul Mihai Popa nu l-a putut folosi deloc pe Matija Milin, iar pe Popa Calota doar cateva minute, din cauza unor probleme medicale.Pentru CSM Petrolul Ploiesti au jucat Watson (23 puncte), B. Popa ... citeste toata stirea