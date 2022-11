CSM Petrolul Ploiesti, victorie cu revelatia Romaniei in cupele europene, SCM Craiova!

Echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploiesti a reusit o noua victorie in Liga Nationala, baietii pregatiti de Mihai Popa impunandu-se, in aceasta seara, in fata revelatiei Romaniei in cupele europene din aceasta toamna. Este cea de-a 5-a victorie consecutiva a sezonului pentru ploiesteni, care le consolideaza pozitia din zona play-off a clasamentului Conferintei A.Pentru CSM Petrolul Ploiesti, au jucat in aceasta seara: Brkic (23 puncte), Mitchell (18, 4*3), O. Popa Calota (11 p, 12 pd), ... citeste toata stirea