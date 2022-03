CSM Petrolul Ploiesti, victorie cu vicecampioana CSM Oradea!

Echipa CSM Petrolul Ploiesti a facut un pas mare pentru accederea in play-off-ul Ligii Nationale de Baschet Masculin, dupa ce baietii pregatiti de Mihai Popa au trecut cu 70-63 (17-13, 23-20, 17-16, 13-14) de vicecampioana Romaniei, CSM Oradea. Aceasta a ajuns, in aceasta primavara, pana in sferturile de finala ale FIBA Europe Cup.Pentru CSM Petrolul Ploiesti, au jucat: Sekulovic (15 puncte, 1*3), Jordan (14, 2*3), Magdevski (10), B. Popa (10, 2*3), Hammond (6), Milin (6, 1*3), Watson (6), ... citeste toata stirea