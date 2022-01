Echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploiesti a reusit o victorie extrem de importanta sambata, in Sala Sporturilor Olimpia, in fata celor de la BC CSU Sibiu, cu scorul de 89-81 (28-15, 22-23, 26-24, 13-19).Elevii lui Mihai Popa au facut un meci mare in disputa cu una dintre echipele in forma ale Ligii Nationale (5 victorii in ultimele 6 partide), pentru CSM Petrolul Ploiesti jucand: Hammond (21 puncte, 2*3), ... citeste toata stirea