Atletii de la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Ploiesti, pregatiti de profesorii Maria Andrei si Florin Andrei, au avut o evolutie excelenta, reusind la Campionatul National U20 desfasurat la Cluj Napoca, in perioada 2-3 iulie 2022, sa obtina medalia de aur si titlul de Campion al Romaniei in proba de stafeta 4 x 100 m baieti - 43.02 sec., in componenta Dragos Avram - Alexandru Blanaru - Ruben Chivi - Darius ... citeste toata stirea