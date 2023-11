Dupa trei remize consecuitve, FC Petrolul Ploiesti a invins vineri seara, pe teren propriu, cu 2-1, formatia FC Botosani, intr-un meci al etapei a 17-a din Superliga. Golurile au fost reusite de Valentin Esicu (foto), in minutul 52), care a revenit in echipa dupa suspendarea cauzata de accidentarea grava a sibianului Dragos Iancu si de Gicu Grozav (minutul 55), respectiv Eduard Florescu, din penalty, in minutul 81.In clasament, Petrolul este pe locul 6, cu 25 de puncte, iar FC Botosani ramane ... citeste toata stirea