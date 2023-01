Cultura, la (unii) ploiesteni: Deranjati de-un regionalism, nu de mizeria si vandalismul care distrug orasul, nu de paragina unei institutii de cultura!

"Ce fain s-o facut cinematograful SCALA din Zalau! Noi, la Ploiesti, "conservam" ruina!"Vineri, 13 ianuarie, am dat titlul asta unui articol in care am incercat o comparatie intre ceea ce SE FACE la Zalau- resedinta judetului Salaj (ce noroc au salajenii cu un mare artist sef al Consiliul Judetean!) si... atmosfera oribila create si...pastrata la fostul mare cinematograf al Ploiestilor... cunoscut mai ales sub vechiul nume- CINEMASCOP...Pentru a accentua aspectele positive din orasul ... citeste toata stirea