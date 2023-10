Alessio Hotel&Residence din Costinesti, unul dintre cele mai noi hoteluri din sudul litoralului romanesc, care il are printre actionari pe omul de afaceri prahovean Aurelian Ninel Alexandru, a incheiat primul sezon estival si a ales un mod original de a le multumi clientilor."Pe final de capitol, putin nostalgici dar extrem de recunoscatori, ne inclinam in fata voastra pentru increderea de a va lasa vacanta in mainile noastre.Nerabdatori sa scriem si urmatorul capitol, sezon estival 2024, ... citeste toata stirea