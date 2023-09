Asociatia Club Sportiv Arhivarul organizeaza, in perioada 1-8 octombrie 2023, la Sala Sporturilor Olimpia, CUPA CARTIERELOR, un eveniment aflat la prima editie, dedicat comunitatii ploiestene, unde talentul si pasiunea se intalnesc pe terenul de joc.Obiectivele strategice ale acestei competitii sunt:* Configurarea fotbalului ca vector social in comunitatile urbane si intarirea legaturii fotbal - comunitate.* Promovarea fotbalului si cresterea atractivitatii acestuia in zonele urbane.* ... citeste toata stirea