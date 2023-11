"Daca oamenii ar fi buni, s-ar ajuta intre ei, nu ai vedea aproape cate un om in fiecare masina. In plus, cu tot dragul, dar daca vrei sa vezi cum arata lumea de azi, te duci in fata unei scoli dimineata. Acolo vezi Sibiul/Romania (VALABIL SI PENTRU PLOIETSI!) fix asa cum este. Aproape nimeni nu mai merge pe jos la scoala. Copilul- nu conteaza unde locuieste, daca sta aproape de scoala, daca e mai marisor sau in clasa zero/intai, musai sa fie adus zilnic in masina de parinte. Pot intelege ... citeste toata stirea