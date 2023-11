In pragul sarbatorilor, un frumos cadou muzical este oferit spectatorilor din Ploiesti ce primesc in dar o noua reprezentatie a Regalului Vienez: astfel, concertul ce aduce pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor orchestra Operei Vox si Teatro D'Opera Italiana in cea mai grandioasa editie de pana acum, va avea doua reprezentatii pe 14 decembrie:Ora 17.30https://tinyurl.com/45mnnudwOra 20.00https://tinyurl.com/2kvhw9ayREGALUL VIENEZ aduce valsuri si polci, mazurci, can-can-uri, arii ... citeste toata stirea